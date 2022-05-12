Начался обратный отчет Гран-при Азербайджана по "Формуле-1"

Начался обратный отсчет Гран-при Азербайджана по "Формуле-1".

Начался обратный отсчет Гран-при Азербайджана по "Формуле-1".

Как сообщили Report в Операционной компании Baku сity ring, организация завершает последние подготовительные мероприятия к соревнованиям.

Исполнительный директор Baku сity ring Ариф Рагимов выразил надежду, что все билеты на Гран-при будут раскуплены: "Приятно, что у нас пять разных победителей в пяти гонках. Поклонники "Формулы 1" не должны пропустить эту гонку".

Нынешний сезон Гран-при Азербайджана по "Формуле-1" пройдет с 10 по 12 июня.