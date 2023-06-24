Начальник Главного управления молодежи и спорта города Баку покинул свой пост

Начальник Главного управления молодежи и спорта города Баку Рагиф Аббасов покинул свой пост.

Начальник Главного управления молодежи и спорта города Баку Рагиф Аббасов покинул свой пост.

Как сообщает Report, соответствующей публикацией Р.Аббасов поделился на своей страницу в социальной сети.

"Мой дорогой и родной коллектив! Было приятно работать с вами долгое время. Желаю каждому из вас успехов в дальнейшей деятельности на благо нашего министерства!", - написал Р.Аббасов.

Отметим, что Рагиф Аббасов занимал должность начальника Главного управления молодежи и спорта города Баку с 2007 года.