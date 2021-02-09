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Завершилась встреча Теймур Раджабов – Аронян

Завершилась встреча Теймур Раджабов – Аронян Азербайджанский шахматист Теймур Раджабов встретился с представителем Армении Левоном Ароняном в третьем раунде Тура чемпионов, организованного норвежским чемпионом мира Магнусом Карлсеном
Индивидуальные
9 февраля 2021 г. 00:39
Завершилась встреча Теймур Раджабов – Аронян
Теймур Раджабов

Азербайджанский шахматист Теймур Раджабов встретился с представителем Армении Левоном Ароняном в третьем раунде Тура чемпионов, организованного норвежским чемпионом мира Магнусом Карлсеном.

Как передает Report, встреча завершилась вничью.

Общий призовой фонд Opera Euro Rapid составляет 100 000 долларов. Победитель получит 30 000 долларов.

Отметим, что Теймур Раджабов стал чемпионом во втором этапе Champions Tour, обыграв того же Ароняна в финале Airthings Masters.

"Opera Euro Rapid"

8 февраля

11-й тур: Теймур Раджабов (Азербайджан) – Динг Лирен (Китай) 0,5:0,5

12-й тур: Магнус Карлсен (Норвегия) – Теймур Раджабов 0,5:0,5

13-й тур: Теймур Раджабов – Максим Вашье-Лаграв (Франция) 0,5:0,5

14-й тур: Уэсли Со (США) – Теймур Раджабов 0,5:0,5

15-й тур: Теймур Раджабов – Левон Аронян (Армения) 0,5:0,5

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Версия на азербайджанском языке Teymur Rəcəbov 1/4 finala yüksəldi - YENİLƏNİB-2

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