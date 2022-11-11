Началась регистрация маршалов на соревнование "Формула 1" в Баку

Стартовала программа регистрации маршалов на Гран-При Азербайджана по "Формуле 1", который пройдет в Баку в 2023 году.

Стартовала программа регистрации маршалов на Гран-При Азербайджана по "Формуле 1", который пройдет в Баку в 2023 году.

Как сообщили Report в Операционной компании "Бакинское городское кольцо", присоединиться к программе маршалов может любой желающий старше 21 года.

Каждому успешно завершившему маршальскую деятельность на соревнованиях будет предоставлена международная лицензия Автомобильной федерации Азербайджана и Международной Автомобильной федерации (FIA). Международная лицензия позволит маршалам участвовать в Гран-При не только в Азербайджане, но и в других странах.

Подробную информацию о программе маршалов можно получить на официальной странице Бакинского клуба маршалов в Facebook.