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Началась регистрация маршалов на соревнование "Формула 1" в Баку

Началась регистрация маршалов на соревнование "Формула 1" в Баку Стартовала программа регистрации маршалов на Гран-При Азербайджана по "Формуле 1", который пройдет в Баку в 2023 году.
Индивидуальные
11 ноября 2022 г. 11:32
Началась регистрация маршалов на соревнование Формула 1 в Баку

Стартовала программа регистрации маршалов на Гран-При Азербайджана по "Формуле 1", который пройдет в Баку в 2023 году.

Как сообщили Report в Операционной компании "Бакинское городское кольцо", присоединиться к программе маршалов может любой желающий старше 21 года.

Каждому успешно завершившему маршальскую деятельность на соревнованиях будет предоставлена международная лицензия Автомобильной федерации Азербайджана и Международной Автомобильной федерации (FIA). Международная лицензия позволит маршалам участвовать в Гран-При не только в Азербайджане, но и в других странах.

Подробную информацию о программе маршалов можно получить на официальной странице Бакинского клуба маршалов в Facebook.

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Версия на азербайджанском языке Bakıdakı "Formula 1" yarışı üçün marşal qeydiyyatı başlayıb

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