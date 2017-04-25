Началась раздача номеров зарегистрировавшимся для участия в "Бакинском марафоне 2017"

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ С сегодняшнего дня началась раздача номеров зарегистрировавшимся для участия в марафоне, который состоится в Баку 30 апреля.

Как передает Report со ссылкой на официальную страницу соревнования в Facebook, номера будут выдаваться в двух точках.

Их можно получить ежедневно с 10:00 до 21:00 на стенде "Бакинского марафона" в Гянджлик Молле и для спонсорской команды 8 апреля на Бульваре, для прошедших онлайн регистрацию участников – в магазине "Go Sport" в Порт Баку.

Для получения номера зарегистрировавшиеся должны предъявить чек и удостоверение личности, студенты – студенческий билет и удостоверение личности, а прошедшие онлайн регистрацию и для спонсорской команды – только удостоверение личности.

Отметим, что "Бакинский марафон 2017" стартует в 10:00 30 апреля. Проводимый по инициативе Фонда Гейдара Алиева во второй раз марафон состоится при поддержке Управления Приморского парка и Бакинского олимпийского стадиона. Исполнением проекта занята компания SMG.