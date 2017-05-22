Cостоялась церемония закрытия IV Игр исламской солидарности "Баку 2017" - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

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Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ В рамках церемонии закрытия IV Игр исламской солидарности "Баку 2017" состоялся проход спортсменов, принявших участие в Исламиаде.

Как сообщает Report, знаменосцем азербайджанской команды стал чемпион мира и Европы по дзюдо Эльхан Мамедов.

Далее церемония продолжилась фейерверком и художественной программой.

На закрытии Исламиады выступила председатель организационного комитета Исламиады Мехрибан Алиева.

Поприветствовав зрителей и спортсменов, М. Алиева заявила, что проведя эти игры "Азербайджан в очередной раз добился исторической победы": "В течение последних 10 дней спортсмены исламского мира собрались вместе в великолепном торжестве спорта, дружбы и единства. Было действительно удивительно наблюдать их самоотверженность. Их выступления были очень захватывающими".

М. Алиева объявила IV Игры исламской солидарности закрытыми.

Далее выступил генеральный секретарь Спортивной федерации исламской солидарности Файсал Абдульазиз Аль-Нассар.

Было объявлено, что очередные Игры исламской солидарности пройдут в 2021 году в Стамбуле. Флаг Спортивной федерации исламской солидарности был передан Турции.

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Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ Началась церемония закрытия IV Игр исламской солидарности "Баку 2017".

Как сообщает Report, на церемонии состоится шествие участвовавших в Исламиаде команд, покажут художественную программу.

Знаменосцем азербайджанской команды станет чемпион мира и Европы по дзюдо Эльхан Мамедов.

Отметим, что в "Баку 2017" приняли участие 54 страны. Азербайджан завоевал 75 золотых, 50 серебряных и 37 бронзовых медалей Исламиады. Турция заработала 71 золотую, 67 серебряных и 57 бронзовых медалей (в общей сложности 195 медалей), заняв по количеству медалей первое место.

Церемония открытия Игр состоялась 12 мая на Бакинском олимпийском стадионе.