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    Cостоялась церемония закрытия IV Игр исламской солидарности "Баку 2017" - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

    Мехрибан Алиева: Азербайджан в очередной раз добился исторической победы© Report.az

    Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ В рамках  церемонии закрытия IV Игр исламской солидарности "Баку 2017" состоялся проход спортсменов, принявших участие в Исламиаде.

    Как сообщает Report,  знаменосцем азербайджанской команды стал чемпион мира и Европы по дзюдо Эльхан Мамедов.

    Далее церемония продолжилась фейерверком и художественной программой.

    На закрытии Исламиады выступила  председатель организационного комитета Исламиады Мехрибан Алиева.

    Поприветствовав зрителей и спортсменов, М. Алиева заявила, что проведя эти игры "Азербайджан в очередной раз добился исторической победы": "В течение последних 10 дней  спортсмены исламского мира собрались вместе в великолепном торжестве спорта, дружбы и единства. Было действительно удивительно наблюдать их самоотверженность.  Их выступления были очень захватывающими".

    М. Алиева объявила IV Игры исламской солидарности закрытыми.

    Далее выступил генеральный секретарь Спортивной федерации исламской солидарности Файсал Абдульазиз Аль-Нассар.

    Было объявлено, что очередные Игры исламской солидарности пройдут в 2021 году в Стамбуле. Флаг Спортивной федерации исламской солидарности был передан Турции.

    *** 21:03

    Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ Началась церемония закрытия IV Игр исламской солидарности "Баку 2017".

    Как сообщает Report, на церемонии состоится шествие участвовавших в Исламиаде команд, покажут художественную программу.

    Знаменосцем азербайджанской команды станет чемпион мира и Европы по дзюдо Эльхан Мамедов.

    Отметим, что в "Баку 2017" приняли участие 54 страны. Азербайджан завоевал 75 золотых, 50 серебряных и 37 бронзовых медалей Исламиады. Турция заработала 71 золотую, 67 серебряных и 57 бронзовых медалей (в общей сложности 195 медалей), заняв по количеству медалей первое место. 

    Церемония открытия Игр состоялась 12 мая на Бакинском олимпийском стадионе.

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