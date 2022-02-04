Началась церемония открытия зимних Олимпийских игр в Пекине

Началась торжественная церемония открытия зимних Олимпийских игр — 2022 в Пекине.

Началась торжественная церемония открытия зимних Олимпийских игр — 2022 в Пекине.

Как сообщает Report, мероприятие на Национальном стадионе Пекина началось в 16:00 по бакинскому времени.

В олимпиаде принимают участие 95 стран. В том числе и сборная Азербайджана, которую возглавляет шеф-де-миссион Анар Багиров.

Знаменосцем азербайджанской команды стал фигурист Владимир Литвинцев.

Организаторы церемонии анонсировали активное использование современных технологий и спецэффектов. Всего на Олимпиаде в Пекине будут разыграны 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры-2022 завершатся 20 февраля.