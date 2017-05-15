Начал действовать официальный сайт Федерации кикбоксинга

Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ Начали действовать официальные сайты Федерации кикбоксинга Азербайджана и президента федерации, депутата Адиля Алиева.
Как сообщили Report в пресс-службе федерации, на сайте федерации (akf.az) размещены проекты, сообщения о новшествах спорта в Азербайджане и мире, представлена обширная информация о деятельности федерации.
А на официальном сайте Адиля Алиева (adilaliyev.az) представлены данные им интервью и информация о проводимых встречах.
Кроме того, избиратели могут напрямую направлять депутату электронные обращения.
News DepartmentАвтор новости
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