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    Начал действовать официальный сайт Федерации кикбоксинга

    На сайте размещены новшества спорта в Азербайджане и мире

    Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ Начали действовать официальные сайты Федерации кикбоксинга Азербайджана и президента федерации, депутата Адиля Алиева.

    Как сообщили Report в пресс-службе федерации, на сайте федерации (akf.az) размещены проекты, сообщения о новшествах спорта в Азербайджане и мире, представлена обширная информация о деятельности федерации.

    А на официальном сайте Адиля Алиева (adilaliyev.az) представлены данные им интервью и информация о проводимых встречах.

    Кроме того, избиратели могут напрямую направлять депутату электронные обращения. 

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