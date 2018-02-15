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    На зимних Олимпийских играх произошла сенсация

    Шведская биатлонистка добилась первого в карьере большого успеха

    Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Шведская биатлонистка Ханна Эберг завоевала золотую медаль на 15-километровой индивидуальной.

    Она одолела 15-километровое расстояние за 41 минуту 7,2 секунды, и ни один выстрел не пропал впустую. Так, Эберг завоевала первый большой успех за свою карьеру. Эта победа биотлонистки была оценена как сенсация.

    Анастасия Кузьмина из Словакии завоевала серебро, немка Лаура Далмайер – бронзу.

    Отметим, что это стало третьей "золотой" и в целом 5-й по счету медалью для сборной Швеции на Играх. В настоящее время по количеству медалей данная страна на 6-м месте.

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