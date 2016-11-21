На встрече между российскими и грузинскими борцами произошла массовая драка - ВИДЕО

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ На встрече между командами России и Грузии на кубке европейских наций, который проходит в столице Румынии Бухаресте, произошла массовая драка.

Как сообщает Report, инцидент произошел между борцами по греко-римской борьбе в весовой категории 80 кг Имилем Шарафетдиновым и Зубаром Датунашвили.

В ходе встречи на татами постоянно кидали посторонние предметы, в конце борцы возразили друг другу. З.Датунашвили ударил по лицу своего соперника.

В результате на татами вышли представители обеих команд, инцидент перерос в массовую драку. Судьи дисквалифицировали виновников инцидента.