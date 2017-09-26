На турнире памяти Бесика Кудухова произошла массовая драка - ВИДЕО

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ В Краснодаре состоялся турнир по вольной борьбе памяти Бесика Кудухова. Как сообщает Report со ссылкой на "Спорт-Экспресс" в турнире приняли участие свыше 200 спортсменов со всех регионов России, а также Казахстана.

Во время одной схватки произошла драка, в которой приняли участие тренеры, спортсмены и зрители.

Отметим, что Бесик Кудухов - двукратный призер Олимпийских игр, четырехкратный чемпион мира. Кудухов погиб в автокатастрофе 29 декабря 2013 года под Армавиром. Спортсмену было 27 лет. В 2012 году на Летних олимпийских играх в Лондоне в весовой категории до 60 кг в финальном матче он уступил азербайджанскому борцу Тогрулу Аскерову. А затем его допинг-тест показал положительный результат из-за чего спортсмен был лишен серебряной медали.