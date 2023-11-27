На Таити выступили против новых сооружений для серфинга на Олимпиаде-2024

Жители деревни Теахупоо на Таити (Французская Полинезия), которая примет олимпийские соревнования по серфингу в 2024 году, не согласились с компромиссным предложением оргкомитета по строительству новой судейской башни на рифе.

Жители деревни Теахупоо на Таити (Французская Полинезия), которая примет олимпийские соревнования по серфингу в 2024 году, не согласились с компромиссным предложением оргкомитета по строительству новой судейской башни на рифе.

Как передает Report , об этом сообщает Reuters.

В октябре местные жители устроили протесты против планов построить новую башню из алюминия высотой 14 метров, а также специальную конструкцию длиной 800 метров, которая позволит смотреть и снимать соревнования четырем десяткам человек. Тогда власти и оргкомитет решили построить «менее внушительную и существенно меньшую в размерах» башню, но для это все равно требуется сделать новый фундамент в рифе.

Мати Хоффман, строивший деревянную башню, которая используется в лагуне 20 лет, заявил, что ее фундамент до сих пор цел, а планы оргкомитета несут угрозу рифу.

"Мы пытаемся донести мысль, что ни одно соревнование в мире не стоит того, чтобы разрушать природу. Это противоречит ценностям серфинга и спорта в целом", — заявил Матаи Дролле, известный серфер с Таити.

Теахупоо находится на юго-западе Таити, из-за особенностей рифа волны здесь считаются очень трудными.