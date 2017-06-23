В свободном заезде Гран-при Азербайджана произошла очередная авария

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ На Гран-при Азербайджана "Формулы-1" произошла очередная авария.

Как сообщает Report, во время продолжающегося сейчас второго свободного заезда, болид, управляемый пилотом Renault итальянцем Джолион Палмер, на восьмом повороте - близ Девичьей башни - врезался в ограждение.

После того как пилот покинул машину, привлеченный к месту происшествия кран поднял автомобиль.

Отметим, что первая авария также произошла на этом повороте. В первом круге болид пилота "Force India" Серхио Переса близ Девичьей башни врезался в ограждение и полностью вышел из строя.