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    В свободном заезде Гран-при Азербайджана произошла очередная авария

    Болид, управляемый пилотом Renault Джолион Палмер, близ Девичьей башни врезался в ограждение

    Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ На Гран-при Азербайджана "Формулы-1" произошла очередная авария.

    Как сообщает Report, во время продолжающегося сейчас второго свободного заезда, болид, управляемый пилотом Renault итальянцем Джолион Палмер, на восьмом повороте - близ Девичьей башни - врезался в ограждение.

    После того как пилот покинул машину, привлеченный к месту происшествия кран поднял автомобиль.

    Отметим, что первая авария также произошла на этом повороте. В первом круге болид пилота "Force India" Серхио Переса близ Девичьей башни врезался в ограждение и полностью вышел из строя.

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