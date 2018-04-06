На строительство Олимпийского спортивного комплекса в Лянкяране выделено 12 млн манатов

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев 6 апреля подписал распоряжение о дополнительных мерах по строительству Олимпийского спортивного комплекса в городе Лянкяран.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях завершения строительства Олимпийского спортивного комплекса в городе Лянкяран из суммы, указанной в подпункте 1.9.11 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2018 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", утвержденного распоряжением президента Азербайджанской Республики от 22 января 2018 года номер 3593, министерству молодежи и спорта Азербайджанской Республики выделено 12 млн манатов.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении.