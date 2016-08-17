​На Рио-2016 грузинский спортсмен побил мировой рекорд

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ На XXXI летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро грузинский спортсмен Лаша Талахадзе побил мировой рекорд.

Как передает Report, новый рекорд зарегистрирован в соревнованиях тяжелоатлетов в весовой категории +105 кг. Л.Талахазде завоевал золотую медаль, подняв в общей сложности 473 кг (215 кг в постепенном поднятии штанги, 258 кг - в рывке).

Отметим, что серебряным призером соревнований в данной весовой категории стал армянин Гор Минасян (451 кг), а бронзовым - грузин Ираклий Турманидзе (448 кг).