На первом круге гонки IndyCar произошла массовая авария - ВИДЕО

В официальном "твиттере" американской серии IndyCar появилась видеозапись инцидента, произошедшего на первом круге гонки этапа в Поконо.

Как сообщает Report, авария, которая была спровоцирована действиями японского гонщика Такумы Сато, закончилась несколькими разбитыми болидами, а сразу пять пилотов были отправлены в медицинский центр для обследования.

Среди них оказались сам Сато, Райан Хантер-Рэй, Джеймс Хинчклифф, Феликс Розенквист и Александер Росси. Все, кроме Розенквиста, покинули медицинский центр после обследования. У Феликса же были выявлены травмы, которые не угрожают жизни пилота, однако ему некоторое время придётся провести в госпитале.

Here's how drivers saw the Lap 1 incident at @PoconoRaceway. #ABCSupply500 // #INDYCAR pic.twitter.com/Kv4C25557p