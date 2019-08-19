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На первом круге гонки IndyCar произошла массовая авария - ВИДЕО

На первом круге гонки IndyCar произошла массовая авария

В официальном "твиттере" американской серии IndyCar появилась видеозапись инцидента, произошедшего на первом круге гонки этапа в Поконо. 

Как сообщает Report, авария, которая была спровоцирована действиями японского гонщика Такумы Сато, закончилась несколькими разбитыми болидами, а сразу пять пилотов были отправлены в медицинский центр для обследования.

Среди них оказались сам Сато, Райан Хантер-Рэй, Джеймс Хинчклифф, Феликс Розенквист и Александер Росси. Все, кроме Розенквиста, покинули медицинский центр после обследования. У Феликса же были выявлены травмы, которые не угрожают жизни пилота, однако ему некоторое время придётся провести в госпитале.

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