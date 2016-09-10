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    На Паралимпийских играх Азербайджан занимает 19-е место - СПИСОК

    В активе страны 4 медали

    Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ Азербайджан улучшил свою позицию на Летних паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

    Как сообщает Report, дзюдоист Рамиль Гасымов завоевал первую золотую медаль, благодаря чему Азербайджан поднялся на 19-ю ступень. 

    В активе азербайджанских паралимпийцев 4 медали. Дзюдоист Рамиль Гасымов (73 кг) завоевал золото, Байрам Мустафаев (66 кг) - серебро, Ровшан Сафаров (81 кг) - бронзу. Атлетка Елена Чебану завоевала серебряную медаль. 

    В списке лидирует Китай, в активе которого 20 золотых, 17 серебряных и 12 бронзовых медалей. 

      1CHNКитай20171249
      2GBRВеликобритания126927
      3UKRУкраина761326
      4USAСША38314
      5BRAБразилия36211
      6AUSАвстралия32611
      6UZBУзбекистан32611
      8CANКанада2305
      9KORКНДР2237
      10NZLНовая Зеландия2226
      11ESPИспания2114
      12CUBКуба2103
      12FRAФранция2103
      12MEXМексика2103
      12TUNТунис2103
      16GREГреция2024
      17NEDГолландия14712
      18GERГермания1449
      19AZEАзербайджан1214
      20IRIИран1102
      20NGRНигерия1102
      20SVKСловакия1102
      23TURТурция1023
      24ARGАргентина1012
      24BLRБеларусь1012
      24IRLИрландия1012
      24KENКения1012
      28EGYЕгипет1001
      28KAZКазахстан1001
      28LATЛатвия1001
      28RSAЮАР1001
      28SINСингапур1001
      28TTOТринидад и Тобаго1001
      28VIEВьетнам1001
      35ALGАлжир0325
      36POLПольша0303
      37ITAИталия0202
      38JPNЯпония0134
      39VENВенесуэла0112
      40FINФинляндия0101
      40JORИордания0101
      40LTUЛитва0101
      40MARМарокко0101
      40NAMНамибия0101
      40THAТайланд0101
      40UAEОАЭ0101
      47COLКолумбия0022
      48CPVКабо-Верде0011
      48CROХорватия0011
      48HUNВенгрия0011
      48INAИндонезия0011
      48MGLМонголия0011
      48NORНорвегия0011
      48PORПортугалия0011
      48ROUРумыния0011
      48SWEШвеция0011
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