На Паралимпийских играх Азербайджан занимает 19-е место - СПИСОК

Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ Азербайджан улучшил свою позицию на Летних паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро.
Как сообщает Report, дзюдоист Рамиль Гасымов завоевал первую золотую медаль, благодаря чему Азербайджан поднялся на 19-ю ступень.
В активе азербайджанских паралимпийцев 4 медали. Дзюдоист Рамиль Гасымов (73 кг) завоевал золото, Байрам Мустафаев (66 кг) - серебро, Ровшан Сафаров (81 кг) - бронзу. Атлетка Елена Чебану завоевала серебряную медаль.
В списке лидирует Китай, в активе которого 20 золотых, 17 серебряных и 12 бронзовых медалей.
|1
|CHN
|Китай
|20
|17
|12
|49
|2
|GBR
|Великобритания
|12
|6
|9
|27
|3
|UKR
|Украина
|7
|6
|13
|26
|4
|USA
|США
|3
|8
|3
|14
|5
|BRA
|Бразилия
|3
|6
|2
|11
|6
|AUS
|Австралия
|3
|2
|6
|11
|6
|UZB
|Узбекистан
|3
|2
|6
|11
|8
|CAN
|Канада
|2
|3
|0
|5
|9
|KOR
|КНДР
|2
|2
|3
|7
|10
|NZL
|Новая Зеландия
|2
|2
|2
|6
|11
|ESP
|Испания
|2
|1
|1
|4
|12
|CUB
|Куба
|2
|1
|0
|3
|12
|FRA
|Франция
|2
|1
|0
|3
|12
|MEX
|Мексика
|2
|1
|0
|3
|12
|TUN
|Тунис
|2
|1
|0
|3
|16
|GRE
|Греция
|2
|0
|2
|4
|17
|NED
|Голландия
|1
|4
|7
|12
|18
|GER
|Германия
|1
|4
|4
|9
|19
|AZE
|Азербайджан
|1
|2
|1
|4
|20
|IRI
|Иран
|1
|1
|0
|2
|20
|NGR
|Нигерия
|1
|1
|0
|2
|20
|SVK
|Словакия
|1
|1
|0
|2
|23
|TUR
|Турция
|1
|0
|2
|3
|24
|ARG
|Аргентина
|1
|0
|1
|2
|24
|BLR
|Беларусь
|1
|0
|1
|2
|24
|IRL
|Ирландия
|1
|0
|1
|2
|24
|KEN
|Кения
|1
|0
|1
|2
|28
|EGY
|Египет
|1
|0
|0
|1
|28
|KAZ
|Казахстан
|1
|0
|0
|1
|28
|LAT
|Латвия
|1
|0
|0
|1
|28
|RSA
|ЮАР
|1
|0
|0
|1
|28
|SIN
|Сингапур
|1
|0
|0
|1
|28
|TTO
|Тринидад и Тобаго
|1
|0
|0
|1
|28
|VIE
|Вьетнам
|1
|0
|0
|1
|35
|ALG
|Алжир
|0
|3
|2
|5
|36
|POL
|Польша
|0
|3
|0
|3
|37
|ITA
|Италия
|0
|2
|0
|2
|38
|JPN
|Япония
|0
|1
|3
|4
|39
|VEN
|Венесуэла
|0
|1
|1
|2
|40
|FIN
|Финляндия
|0
|1
|0
|1
|40
|JOR
|Иордания
|0
|1
|0
|1
|40
|LTU
|Литва
|0
|1
|0
|1
|40
|MAR
|Марокко
|0
|1
|0
|1
|40
|NAM
|Намибия
|0
|1
|0
|1
|40
|THA
|Тайланд
|0
|1
|0
|1
|40
|UAE
|ОАЭ
|0
|1
|0
|1
|47
|COL
|Колумбия
|0
|0
|2
|2
|48
|CPV
|Кабо-Верде
|0
|0
|1
|1
|48
|CRO
|Хорватия
|0
|0
|1
|1
|48
|HUN
|Венгрия
|0
|0
|1
|1
|48
|INA
|Индонезия
|0
|0
|1
|1
|48
|MGL
|Монголия
|0
|0
|1
|1
|48
|NOR
|Норвегия
|0
|0
|1
|1
|48
|POR
|Португалия
|0
|0
|1
|1
|48
|ROU
|Румыния
|0
|0
|1
|1
|48
|SWE
|Швеция
|0
|0
|1
|1
Rövşən ƏhlimanoğluАвтор новости
Поделиться в Facebook