На Паралимпийских играх Азербайджан занимает 19-е место - СПИСОК

Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ Азербайджан улучшил свою позицию на Летних паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

Как сообщает Report, дзюдоист Рамиль Гасымов завоевал первую золотую медаль, благодаря чему Азербайджан поднялся на 19-ю ступень.

В активе азербайджанских паралимпийцев 4 медали. Дзюдоист Рамиль Гасымов (73 кг) завоевал золото, Байрам Мустафаев (66 кг) - серебро, Ровшан Сафаров (81 кг) - бронзу. Атлетка Елена Чебану завоевала серебряную медаль.

В списке лидирует Китай, в активе которого 20 золотых, 17 серебряных и 12 бронзовых медалей.