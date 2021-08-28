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На Паралимпиаде в Токио выступил бывший террорист, приговоренный к 84 годам

На Паралимпиаде в Токио выступил бывший террорист, приговоренный к 84 годам Испанский пловец Себастьян Родригес Велозо принял участие в Паралимпийских играх 2020 года в Токио.
Индивидуальные
28 августа 2021 г. 21:52
На Паралимпиаде в Токио выступил бывший террорист, приговоренный к 84 годам
Себастьян Родригес Велозо

Испанский пловец Себастьян Родригес Велозо принял участие в Паралимпийских играх 2020 года в Токио.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, 64-летний парализованный спортсмен является бывшим террористом, который был осужден на 84 года за убийство. Велозо получил паралич нижних конечностей в результате затяжной голодовки. Во время тюремного заключения он вместе с другими сокамерниками устроил затяжную голодовку, которая длилась 432 дня. Он был единственным, кто выжил, причем Велозо в конце концов заставили поесть.

В результате спортсмен получил повреждение некоторых внутренних органов, а его нижние конечности были парализованы. Когда Велозо выпустили из тюрьмы в начале 1996 года, он занялся плаванием.

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