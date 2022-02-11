О нас
Report Georgia
Аудио новости

На Открытом турнире Европы выступят 18 дзюдоистов Азербайджана  

На Открытом турнире Европы выступят 18 дзюдоистов Азербайджана   Обнародован состав национальной команды Азербайджана на Открытый турнир Европы по дзюдо, который стартует 12 февраля в столице Боснии и Герцеговины Сараево.
Индивидуальные
11 февраля 2022 г. 10:22
На Открытом турнире Европы выступят 18 дзюдоистов Азербайджана  

Обнародован состав национальной команды Азербайджана на Открытый турнир Европы по дзюдо, который стартует 12 февраля в столице Боснии и Герцеговины Сараево.

Как сообщили Report в пресс-службе Федерации дзюдо Азербайджана, на соревнования, которые продлятся два дня, отправились 18 спортсменов.

Под руководством тренеров Мехмана Азизова и Эльхана Раджабли в мужском составе выступят Самир Пириев (до 60 кг), Туран Байрамов (до 60 кг), Руслан Пашаев (до 66 кг), Вагиф Тарывердиев (до 66 кг), Гадир Гусейнов (до 73 кг), Мамедрза Гаджизаде (до 73 кг), Магерам Имамвердиев (до 81 кг), Керим Аллахвердиев (до 81 кг), Омар Раджабли (до 81 кг), Аждар Багиров (до 90 кг), Руслан Насирли (до 100 кг) и Сабир Исаев (до 100 кг).

В женской национальной команде, возглавляемой тренером Вугаром Гусейновым, представлены Рамиля Алиева (до 48 кг), Кенуль Алиева (до 48 кг), Ульвия Байрамова (до 52 кг), Зейнаб Мамедова (до 52 кг), Айтадж Гардашханлы (до 63 кг), Гюнель Гасанли (до 70 кг).

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın 17 cüdoçusu Açıq Avropa turnirində çıxış edəcək

Другие новости из категории

Завершился чемпионат Азербайджана по борьбе
Завершился чемпионат Азербайджана по борьбе
10 февраля 2022 г. 19:18
Рафаэлю Агаеву поручена новая должность
Рафаэлю Агаеву поручена новая должность
10 февраля 2022 г. 16:58
Избран новый президент Федерации гольфа Азербайджана
Избран новый президент Федерации гольфа Азербайджана
10 февраля 2022 г. 11:43
Пекин-2022: Представитель Азербайджана выступил в финальном этапе
Пекин-2022: Представитель Азербайджана выступил в финальном этапе
10 февраля 2022 г. 10:00
Пекин-2022: Представитель Азербайджана поборется в финале
Пекин-2022: Представитель Азербайджана поборется в финале
10 февраля 2022 г. 00:00
Федерация бокса Азербайджана о поездке сборной на чемпионат в Ереване
Федерация бокса Азербайджана о поездке сборной на чемпионат в Ереване
9 февраля 2022 г. 12:48
Избран новый президент Федерации бокса Азербайджана
Избран новый президент Федерации бокса Азербайджана
9 февраля 2022 г. 11:59
Пекин-2022: Установлен новый рекорд в фигурном катании
Пекин-2022: Установлен новый рекорд в фигурном катании
8 февраля 2022 г. 10:36
Repubblica: представитель Италии может возглавить НАТО
Repubblica: представитель Италии может возглавить НАТО
8 февраля 2022 г. 08:14
Пекин-2022: Представитель Азербайджана прошел в следующий этап
Пекин-2022: Представитель Азербайджана прошел в следующий этап
8 февраля 2022 г. 07:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi