На Открытом турнире Европы выступят 18 дзюдоистов Азербайджана

Обнародован состав национальной команды Азербайджана на Открытый турнир Европы по дзюдо, который стартует 12 февраля в столице Боснии и Герцеговины Сараево.

Обнародован состав национальной команды Азербайджана на Открытый турнир Европы по дзюдо, который стартует 12 февраля в столице Боснии и Герцеговины Сараево.

Как сообщили Report в пресс-службе Федерации дзюдо Азербайджана, на соревнования, которые продлятся два дня, отправились 18 спортсменов.

Под руководством тренеров Мехмана Азизова и Эльхана Раджабли в мужском составе выступят Самир Пириев (до 60 кг), Туран Байрамов (до 60 кг), Руслан Пашаев (до 66 кг), Вагиф Тарывердиев (до 66 кг), Гадир Гусейнов (до 73 кг), Мамедрза Гаджизаде (до 73 кг), Магерам Имамвердиев (до 81 кг), Керим Аллахвердиев (до 81 кг), Омар Раджабли (до 81 кг), Аждар Багиров (до 90 кг), Руслан Насирли (до 100 кг) и Сабир Исаев (до 100 кг).

В женской национальной команде, возглавляемой тренером Вугаром Гусейновым, представлены Рамиля Алиева (до 48 кг), Кенуль Алиева (до 48 кг), Ульвия Байрамова (до 52 кг), Зейнаб Мамедова (до 52 кг), Айтадж Гардашханлы (до 63 кг), Гюнель Гасанли (до 70 кг).