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    На Открытом чемпионате Европы азербайджанские дзюдоисты завоевали 2 золотые, 1 серебряную и 1 одну бронзовую медаль

    Турнир проходит в Австрии© Judo.az

    Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ В Австрии проходит первенство Европы. Первый день соревнований оказался успешным для нашей сборной.

    Как передает Report, Так, наша сборная завоевала 2 золотые и одну серебряную и одну бронзовую медаль.

    Среди наших соотечественников Мехман Садыхов (60 кг) и Орхан Сафаров (66 кг) завоевали золотые медали. Тельман Велиев (73 кг) завоевал серебряную медаль. Выступающий в весовой категории 66 кг Вугар Ширинли завоевал бронзовую медаль

    Таким образом, наша сборная после первого дня соревнований в Оберварте по количеству медалей находится на 1 месте.

    На международном турнире в Австрии участвуют 285 спортсменов из 42 стран. Международные соревнования завершатся 18 февраля.

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