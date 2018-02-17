На Открытом чемпионате Европы азербайджанские дзюдоисты завоевали 2 золотые, 1 серебряную и 1 одну бронзовую медаль

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Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ В Австрии проходит первенство Европы. Первый день соревнований оказался успешным для нашей сборной.

Как передает Report, Так, наша сборная завоевала 2 золотые и одну серебряную и одну бронзовую медаль.

Среди наших соотечественников Мехман Садыхов (60 кг) и Орхан Сафаров (66 кг) завоевали золотые медали. Тельман Велиев (73 кг) завоевал серебряную медаль. Выступающий в весовой категории 66 кг Вугар Ширинли завоевал бронзовую медаль

Таким образом, наша сборная после первого дня соревнований в Оберварте по количеству медалей находится на 1 месте.

На международном турнире в Австрии участвуют 285 спортсменов из 42 стран. Международные соревнования завершатся 18 февраля.