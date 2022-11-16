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На освобожденных территориях будут построены Олимпийские спортивные комплексы

На освобожденных территориях будут построены Олимпийские спортивные комплексы На освобожденных от оккупации территориях будут построены и введены в эксплуатацию Олимпийские спортивные комплексы и универсальные спортивные залы.
Индивидуальные
16 ноября 2022 г. 18:34
На освобожденных территориях будут построены Олимпийские спортивные комплексы

На освобожденных от оккупации территориях будут построены и введены в эксплуатацию Олимпийские спортивные комплексы и универсальные спортивные залы.

Как сообщает Report, это отражено в "I Государственной программе по великому возвращению на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики", утвержденной распоряжением президента Ильхама Алиева.

Согласно плану мероприятий, строительство Олимпийских спортивных комплексов начнется в 2023 году, а строительство универсальных спортивных залов - в 2024 году.

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Версия на азербайджанском языке Azad edilmiş ərazilərdə Olimpiya İdman Kompleksləri və universal idman zalları tikiləcək

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