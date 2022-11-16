На освобожденных территориях будут построены Олимпийские спортивные комплексы

На освобожденных от оккупации территориях будут построены и введены в эксплуатацию Олимпийские спортивные комплексы и универсальные спортивные залы.

На освобожденных от оккупации территориях будут построены и введены в эксплуатацию Олимпийские спортивные комплексы и универсальные спортивные залы.

Как сообщает Report, это отражено в "I Государственной программе по великому возвращению на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики", утвержденной распоряжением президента Ильхама Алиева.

Согласно плану мероприятий, строительство Олимпийских спортивных комплексов начнется в 2023 году, а строительство универсальных спортивных залов - в 2024 году.