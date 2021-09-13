На Олимпиаде в Токио выявлено шесть нарушений антидопинговых правил

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) на данный момент зафиксировало шесть нарушений антидопинговых правил на основании результатов проб, взятых во время Олимпийских игр в Токио.

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) на данный момент зафиксировало шесть нарушений антидопинговых правил на основании результатов проб, взятых во время Олимпийских игр в Токио.

Как передает Report, все спортсмены, подозревающиеся в допинг-нарушениях, были отстранены, их дела переданы в антидопинговый отдел Спортивного арбитражного суда (CAS) или федерации по соответствующему виду спорта для завершения расследования.

Всего в рамках антидопинговой программы Олимпиады в Токио было взято 6 200 проб у более чем 4 255 спортсменов из 171 страны.

34,6% тестов были сданы во внесоревновательный период, 65,4% - в соревновательный.