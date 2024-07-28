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На Олимпиаде отменили тренировочный заплыв триатлонистов из-за грязной воды в Сене

На Олимпиаде отменили тренировочный заплыв триатлонистов из-за грязной воды в Сене Тренировочный заплыв триатлонистов, запланированный на воскресенье, отменен из-за плохого качества воды в Сене.
Индивидуальные
28 июля 2024 г. 09:08
На Олимпиаде отменили тренировочный заплыв триатлонистов из-за грязной воды в Сене

Тренировочный заплыв триатлонистов, запланированный на воскресенье, отменен из-за плохого качества воды в Сене.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба оргкомитета Олимпиады.

"Оргкомитет Олимпиады, Международная федерация триатлона, а также местные власти приняли совместное решение отменить часть ознакомительного мероприятия по триатлону, поскольку уровень воды не дает достаточных гарантий", - говорится в сообщении.

Организаторы уверены, что соревнования, запланированные на 30 и 31 июля, будут проведены в срок.

Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа.

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Версия на азербайджанском языке Paris-2024: Triatlonçuların üzgüçülük məşqləri Senadakı çirkli su səbəbindən ləğv edilib
Версия на английском языке Olympic triathlon training swim cancelled due to dirty water in Seine

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