На Олимпиаде отменили тренировочный заплыв триатлонистов из-за грязной воды в Сене

Тренировочный заплыв триатлонистов, запланированный на воскресенье, отменен из-за плохого качества воды в Сене.

Тренировочный заплыв триатлонистов, запланированный на воскресенье, отменен из-за плохого качества воды в Сене.

Как передает Report , об этом сообщила пресс-служба оргкомитета Олимпиады.

"Оргкомитет Олимпиады, Международная федерация триатлона, а также местные власти приняли совместное решение отменить часть ознакомительного мероприятия по триатлону, поскольку уровень воды не дает достаточных гарантий", - говорится в сообщении.

Организаторы уверены, что соревнования, запланированные на 30 и 31 июля, будут проведены в срок.

Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа.