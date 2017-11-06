На международном турнире в Бельгии азербайджанская гимнастка завоевала 5 медалей

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ На организованном в бельгийском городе Гент международном турнире "Happy Cup" член сборной Азербайджана по художественной гимнастике Зохра Агамирова завоевала 5 медалей.

Как сообщили Report из Федерации гимнастики Азербайджана, на ее счету 4 золотые и 1 серебряная медали.

З.Агамирова завоевала первую золотую медаль среди 27 участников, одержав победу в самой сложной программе - многоборье. Затем она была трижды удостоена золотой медали, оставив позади всех соперников в упражнениях с булавами, лентами и в финальном выступлении.

Серебряной медали азербайджанская спортсменка была удостоена в упражнениях с мячом.

Представлявшая Азербайджан в юниорской программе Елизавета Лузан дважды выступила в финале. В числе 57 участников молодая спортсменка заняла 4-ое место в упражнениях с лентой, и 5-ое место - упражнениях с мячом.