​На международном турнире азербайджанский спортсмен столкнулся с неприятным инцидентом - ФОТО

Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ Азербайджанский спортсмен Бахтияр Аббасов пережил неприятный инцидент.

Как сообщает Report, на официальной церемонии измерения веса в рамках прошедшего в Краснодаре (РФ) четвертого этапа турнира серии "Tech-KREP FC: PRIME SELECTION" 30-летний борец поспорил с украинским соперником Артемом Шокало.

На традиционном поединке Аббасов и Шокало не смогли сдержать эмоций. После словесного спора украинец толкнул азербайджанского соперника в грудь, и между ними завязалась драка. Промоутеру турнира Алексею Яценко удалось разъединить спортсменов и предотвратить спор вне ринга.

В заявлении Report брат и личный тренер Бахтияра Аббасова Шахрияр Аббасов подтвердил информацию.

Он заявил, что на традиционном поединке Артем Шокало попытался коснуться носом лица Б.Аббасова. В ответ азербайджанский спортсмен толкнул соперника, сказав "Что ты лезешь мне в рот?" Именно из этого люди и создали ажиотаж.

Встреча на ринге в весовой категории 84 кг состоится сегодня.

Отметим, что до этого во время церемонии награждения на прошедшем в Москве и посвященном памяти Анатолия Харлампиева Кубке мира по самбо при исполнении гимна Армении Бахтияр Аббасов сел на корточки.