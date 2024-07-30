На мероприятии в Париже было рассказано об успехах азербайджанских спортсменов на Олимпийских играх

В рамках XXXIII летних Олимпийских игр в столице Франции Париже в "Олимпийском доме Азербайджана" состоялось мероприятие в честь успехов наших спортсменов.

В рамках XXXIII летних Олимпийских игр в Париже прошло мероприятие в "Олимпийском доме Азербайджана".

Как сообщил командированный во Францию корреспондент Report , в церемонии приняли участие вице-президент Национального олимпийского комитета Азербайджана (НОК) Чингиз Гусейнзаде, министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, министр цифрового развития и транспорта, президент Федерации дзюдо Азербайджана Рашад Набиев, посол нашей страны во Франции Лейла Абдуллаева, замминистра молодежи и спорта Мариана Василева, генеральный секретарь НОК Азер Алиев, генсек Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) Рафаэль Паньоцци, президент Объединенного мира борьбы Ненад Лалович, представители национальных олимпийских комитетов многих стран, спортсмены и другие гости.

Согласно информации, в своих выступлениях А.Алиев, Н.Лалович, Р.Паньоцци подчеркнули развитие спорта в Азербайджане и рассказали об успехах наших спортсменов на Олимпийских играх.

Затем генеральный секретарь ЕОК вручил памятные подарки вице-президенту НОК Чингизу Гусейнзаде, министру молодежи и спорта Фариду Гаибову и генсеку НОК Азербайджана Азеру Алиеву.

На мероприятии олимпийского чемпиона Хидаята Гейдарова встретили продолжительными аплодисментами, были сделаны памятные фотографии.

Далее церемония продолжилась художественной частью.