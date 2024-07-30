На мероприятии в Париже было рассказано об успехах азербайджанских спортсменов на Олимпийских играх

В рамках XXXIII летних Олимпийских игр в Париже прошло мероприятие в "Олимпийском доме Азербайджана".
Как сообщил командированный во Францию корреспондент
Согласно информации, в своих выступлениях А.Алиев, Н.Лалович, Р.Паньоцци подчеркнули развитие спорта в Азербайджане и рассказали об успехах наших спортсменов на Олимпийских играх.
Затем генеральный секретарь ЕОК вручил памятные подарки вице-президенту НОК Чингизу Гусейнзаде, министру молодежи и спорта Фариду Гаибову и генсеку НОК Азербайджана Азеру Алиеву.
На мероприятии олимпийского чемпиона Хидаята Гейдарова встретили продолжительными аплодисментами, были сделаны памятные фотографии.
Далее церемония продолжилась художественной частью.