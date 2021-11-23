На матч "Карабах" - "Омония" продано свыше 8,5 тыс. билетов

10:16 На матч V тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА между азербайджанским "Карабахом" и кипрским "Омония" продано свыше 8,5 тыс. билетов.

На матч V тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА между азербайджанским "Карабахом" и кипрским "Омония" продано свыше 8,5 тыс. билетов.

Об сообщили Report в пресс-службе Агдамского клуба.

Стоимость билетов на футбольный матч варьируется от 3 до 75 манатов. В связи с пандемией коронавируса на Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова будет допущено только до 50 процентов болельщиков от полной вместимости стадиона.

Матч "Карабах" - "Омония" состоится 25 ноября, стартовый свисток прозвучит в 21:45. Азербайджанский клуб уже обеспечил себе путевку в плей-офф.