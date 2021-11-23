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На матч "Карабах" - "Омония" продано свыше 8,5 тыс. билетов

На матч "Карабах" - "Омония" продано свыше 8,5 тыс. билетов 10:16 На матч V тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА между азербайджанским "Карабахом" и кипрским "Омония" продано свыше 8,5 тыс. билетов.
Индивидуальные
23 ноября 2021 г. 10:50
На матч Карабах - Омония продано свыше 8,5 тыс. билетов

На матч V тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА между азербайджанским "Карабахом" и кипрским "Омония" продано свыше 8,5 тыс. билетов.

Об сообщили Report в пресс-службе Агдамского клуба.

Стоимость билетов на футбольный матч варьируется от 3 до 75 манатов. В связи с пандемией коронавируса на Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова будет допущено только до 50 процентов болельщиков от полной вместимости стадиона.

Матч "Карабах" - "Омония" состоится 25 ноября, стартовый свисток прозвучит в 21:45. Азербайджанский клуб уже обеспечил себе путевку в плей-офф.

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Версия на азербайджанском языке "Qarabağ" - "Omoniya" oyununa satılmış biletlərin sayı açıqlanıb

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