На IV Исламских играх солидарности отдается предпочтение азербайджанским специалистам

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Число иностранных специалистов, представленных в Операционном комитете IV Исламских игр солидарности, в 10 раз уступает количеству иностранцев при I Европейских играх.

Как сообщает Report, об этом заявил министр молодежи и спорта Азад Рагимов.

По его словам, во время "Баку-2015" воспользовались услугами более 500 иностранцев и свыше 1 000 азербайджанцев: "На этот раз число иностранных специалистов в 10 раз уступает количеству местных специалистов. Иностранными специалистами в основном являются руководители департаментов".

Отметим, что IV Исламские игры солидарности состоятся 12-22 мая будущего года.