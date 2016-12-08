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    На IV Исламских играх солидарности отдается предпочтение азербайджанским специалистам

    Азад Рагимов: Иностранными специалистами в основном являются руководители департаментов

    Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Число иностранных специалистов, представленных в Операционном комитете IV Исламских игр солидарности, в 10 раз уступает количеству иностранцев при I Европейских играх.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр молодежи и спорта Азад Рагимов.

    По его словам, во время "Баку-2015" воспользовались услугами более 500 иностранцев и свыше 1 000 азербайджанцев: "На этот раз число иностранных специалистов в 10 раз уступает количеству местных специалистов. Иностранными специалистами в основном являются руководители департаментов".

    Отметим, что IV Исламские игры солидарности состоятся 12-22 мая будущего года. 

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