На III Играх СНГ разыграют 246 комплектов медалей

На III Играх СНГ будет разыграно 246 комплектов медалей в 23 видах спорта.

На III Играх СНГ будет разыграно 246 комплектов медалей в 23 видах спорта.

Об этом Report сообщили в Операционной компании Baku City Circuit.

Наибольшее количество комплектов медалей разыграют в плавании - 40.

Победители и самые ценные игроки (Most Valuable Player - MVP) будут определены также в командных видах спорта - футболе, волейболе, баскетболе 3х3 и човгане.

III Игры СНГ пройдут с 28 сентября по 8 октября 2025 года на 12 спортивных площадках в семи городах Азербайджана - Гяндже, Евлахе, Мингячевире, Габале, Шеки, Гёйгеле и Ханкенди.