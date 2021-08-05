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На Играх в Токио установлен суточный максимум заражений коронавирусом

На Играх в Токио установлен суточный максимум заражений коронавирусом Коронавирус за последние сутки выявлен по меньшей мере у 31 человека, задействованного в проведении летних Олимпийских игр в Токио.
Индивидуальные
5 августа 2021 г. 06:54
На Играх в Токио установлен суточный максимум заражений коронавирусом

Коронавирус за последние сутки выявлен по меньшей мере у 31 человека, задействованного в проведении летних Олимпийских игр в Токио.

Как передает Report, об этом говорится в отчете, опубликованном в четверг на сайте оргкомитета "Токио-2020".

Одна из заразившихся - еще одна спортсменка из Греции, которая выступает в синхронном плавании, число положительных случаев в этой группе достигло шести. В среду на Олимпиаде также был зафиксирован высокий показатель прироста заражений - 29. Это примерно на 10 случаев больше, чем средние цифры за последнюю неделю проведения соревнований.

Общее число случаев заражения коронавирусом среди лиц, задействованных в проведении Игр, достигло 353. Всего за время Олимпиады и подготовительного периода начиная с 1 июля было сделано почти 543 тыс. тестов на коронавирус.

В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в Токио до 31 августа было продлено действие режима чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за коронавируса. Этот режим предполагает, в частности, запрет на продажу алкоголя в заведениях общепита и ограничение по допуску зрителей на массовые мероприятия. По этой причине Олимпиада в столице Японии проходит с 23 июля по 8 августа без зрителей.

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Версия на азербайджанском языке Tokio olimpiadasında koronavirusa sutkalıq maksimal yoluxma aşkarlanıb

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