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    На "Рио-2016" автобус с турецкими баскетболистками потерял дорогу

    Команда доехала до арены за 1,5 часа

    Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ Проходящие в Рио-де-Жанейро XXXI летние Олимпийские игры начались для турецких баскетболисток не очень успешно.

    Как сообщает Report, 8 августа автобус, который должен был доставить спортсменок на матч с австралийскими спорсменками, потерял дорогу.

    Из-за заблудившегося в дороге водителя спортсменки доехали от Деревни атлетов до арены за 1,5 часа, хотя путь был 20-минутным. В результате этого турецким баскетболисткам пришлось выйти на игру без соответствующей подготовки.

    Встреча завершилась со счетом 61-56 в пользу команды из Австралии.

    Отметим, что очередная игра турецких баскетболистов будет против японской команды. Матч состоится этой ночью в 00:45 по бакинскому времени.

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