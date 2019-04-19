На Гран-при Азербайджана Государственный гимн исполнят известные певцы

На Гран-при Азербайджана Государственный гимн исполнят известные певцы

19 апреля, 2019 16:28

https://report.az/storage/news/9e413b0a520b887f6338907cd5ca65c0/ce104223-6378-4d96-b400-1d46444caeb1_292.jpg На Гран-при Азербайджана "Формулы 1" Государственный гимн будет исполнен в специальной форме. Как сообщает Report, гимн прозвучит в исполнении Бейимханум Велиевой и Нурлана Новрасли. Отметим, что Гран-при Азербайджана пройдет 26-28 апреля..