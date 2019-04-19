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На Гран-при Азербайджана Государственный гимн исполнят известные певцы

На Гран-при Азербайджана Государственный гимн исполнят известные певцы

На Гран-при Азербайджана "Формулы 1" Государственный гимн будет исполнен в специальной форме.

Как сообщает Report, гимн прозвучит в исполнении Бейимханум Велиевой и Нурлана Новрасли.

Отметим, что Гран-при Азербайджана пройдет 26-28 апреля..

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