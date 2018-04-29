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    На Гран-при Азербайджана "Формула 1" произошла первая авария - ФОТО

    Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ На Гран-при Азербайджана "Формула 1" произошла первая авария.

    Как передает Report, пилот "Ferrari" Кими Райкконен столкнулся с пилотом "Force İndia" Эстебаном Оконом.

    В результате, болид Окона врезался в ограждение и пришел в непригодное состояние, из-за чего был выведен из трека спецтехникой.

    Чуть позже пилот "Renault" Нико Хюлькенберг, пилот "McLaren" Фернандо Алонсо и пилот "Williams" Сергей Сироткин стали участниками цепной аварии.

    В результате Хюлькенберг и Сироткин выбыли из гонок. 

    Таким образом, в настоящее время борьбу продолжают 17 пилотов.

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