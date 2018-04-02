На финале чемпионата Европы между боксерами Турции и Грузии завязалась массовая драка

Тыргы Жиу.2 апреля. REPORT.AZ/ На чемпионате Европы среди боксеров до 22-х лет, была допущена несправедливость по отношению к представителям Азербайджана и Турции.

Как передает Восточноевропейское бюро Report, в обоих случаях они незаслуженно проиграли местным и грузинским соперникам.

В финале континентального чемпионата в весовой категории 56 кг выступали представитель Азербайджана Тайфур Алиев и местный боксер Роберт Житару, а в весовой категории 64 кг турецкий боксер Тугрулхан Эрдемир и грузин Лаша Гуруили. Несмотря на то, что на протяжении всего боя и в каждом отдельно взятом раунде азербайджанский и турецкий боксеры были лучше соперников, судьи присудили им несправедливое поражение, в одном шаге от золотых медалей. В результате этого, после боя турецкого и грузинского боксера между ними завязалась драка. С помощью сотрудников охраны напряженная ситуация была устранена.