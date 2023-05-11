На Филиппинах 22-летний боксер скончался полученных в бою травм

Боксер из Филиппин Кеннет Эгано умер после поединка со своим соотечественником Джейсоном Факуларином.

Боксер из Филиппин Кеннет Эгано умер после поединка со своим соотечественником Джейсоном Факуларином.

Как передает Report , об этом сообщило издание Philstar .

Отмечается, что спортсмен был госпитализирован после боя. Интересно, что Эгано одержал победу над Факулариной. Во время объявления результатов он упал, потеряв сознание.

Пресс-служба Филиппинского совета по играм и развлечениям в Facebook отметила, что боксера не смогли спасти. В организации принесли соболезнования родным и близким спортсмена.

Эгано провел восемь поединков. На его счету было семь побед и одно поражение. На момент трагедии ему было 22 года.