О нас

На Филиппинах 22-летний боксер скончался полученных в бою травм

На Филиппинах 22-летний боксер скончался полученных в бою травм Боксер из Филиппин Кеннет Эгано умер после поединка со своим соотечественником Джейсоном Факуларином.
Индивидуальные
11 мая 2023 г. 05:52
На Филиппинах 22-летний боксер скончался полученных в бою травм

Боксер из Филиппин Кеннет Эгано умер после поединка со своим соотечественником Джейсоном Факуларином.

Как передает Report, об этом сообщило издание Philstar.

Отмечается, что спортсмен был госпитализирован после боя. Интересно, что Эгано одержал победу над Факулариной. Во время объявления результатов он упал, потеряв сознание.

Пресс-служба Филиппинского совета по играм и развлечениям в Facebook отметила, что боксера не смогли спасти. В организации принесли соболезнования родным и близким спортсмена.

Эгано провел восемь поединков. На его счету было семь побед и одно поражение. На момент трагедии ему было 22 года.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Filippində boksçu qalib gəldiyi qarşılaşmadan sonra ölüb

Самое читаемое

Председатель парламента Азербайджана примет участие в коронации Карла ІІІ
Председатель парламента Азербайджана примет участие в коронации Карла ІІІ
4 мая 2023 г. 17:17
В связи с Бакинским марафоном-2023 на ряде улиц и проспектов будет ограничено движение
ФотоВ связи с "Бакинским марафоном-2023" на ряде улиц и проспектов будет ограничено движение
5 мая 2023 г. 10:09
ДТП в Физули, пострадавшего доставили в Баку
ДТП в Физули, пострадавшего доставили в Баку
6 мая 2023 г. 08:11
ВОЗ: Коронавирус никогда полностью не искоренят
ВОЗ: Коронавирус никогда полностью не искоренят
6 мая 2023 г. 18:00
В Индии трое погибли при катастрофе истребителя МиГ-21
В Индии трое погибли при катастрофе истребителя МиГ-21
8 мая 2023 г. 10:50
На Джыдыр-дюзю представлена концертная программа фестиваля Харыбюльбюль
ФотоНа Джыдыр-дюзю представлена концертная программа фестиваля "Харыбюльбюль"
9 мая 2023 г. 19:54
Карасин: Гейдар Алиев - выдающийся политик советского и постсоветского периода истории
Карасин: Гейдар Алиев - выдающийся политик советского и постсоветского периода истории
10 мая 2023 г. 11:35
Расим Коч: Дальновидная политика Гейдара Алиева сыграла важную роль в развитии отношений Азербайджана и Турции
Расим Коч: Дальновидная политика Гейдара Алиева сыграла важную роль в развитии отношений Азербайджана и Турции
10 мая 2023 г. 18:29
Эксперт: Албания заинтересована в углублении энергосотрудничества с Азербайджаном
Эксперт: Албания заинтересована в углублении энергосотрудничества с Азербайджаном
5 мая 2023 г. 17:12
В Джебраильском районе заложен фундамент поселка Худаферин
ФотоВ Джебраильском районе заложен фундамент поселка Худаферин
4 мая 2023 г. 21:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi