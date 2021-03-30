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На этапе "Формулы-1" в Бахрейне выявлено 12 случаев заражения COVID-19

На этапе "Формулы-1" в Бахрейне выявлено 12 случаев заражения COVID-19 Всего было сделано 8 150 тестов в период с 22 по 28 марта
Индивидуальные
30 марта 2021 г. 13:27
На этапе Формулы-1 в Бахрейне выявлено 12 случаев заражения COVID-19
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Тесты на коронавирусную инфекцию 12 участников (пилотов, членов команд и персонала) первого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" в Бахрейне дали положительный результат. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба Международной автомобильной федерации (FIA).

Всего было сделано 8 150 тестов в период с 22 по 28 марта, имена зараженных не называются.

Победителем первого этапа стал британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон. Следующий этап "Формулы-1" пройдет в Имоле (Италия) с 16 по 18 апреля.

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