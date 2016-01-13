 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​На Дакаре-2016 произошёл второй инцидент со смертельным исходом

    В аргентинской Кордобе столкнулись сразу четыре машины

    Баку. 13 января. REPORT.AZ/ На Дакаре-2016 произошёл второй инцидент со смертельным исходом. В аргентинской Кордобе столкнулись сразу четыре машины.

    Как передает Report, об этом сообщает официальный сайт ралли-рейда.

    Один из автомобилей технической помощи транспортировал в Буэнос-Айрес гоночную машину французского пилота Лионеля Бо Mitsubishi Lancer.

    Кто именно погиб, не уточняется. Пять человек ранены, один из них находится в тяжёлом состоянии.

    Ранее, 9 января тот же Бо на Mitsubishi насмерть сбил зрителя, оказавшегося на опасном участке недалеко от многочисленных трамплинов.

    Ралли-рейд "Дакар-2016" проходит в Аргентине и Боливии со 2 по 16 января. Участникам ралли-марафона предстоит преодолеть более девяти тысяч километров.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi