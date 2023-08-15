Земфира Мефтахетдинова: На чемпионате мира выступят более 30 азербайджанских спортсменов

На чемпионате мира по стрельбе в Баку выступит 31 азербайджанский спортсмен, в том числе молодежь.

На чемпионате мира по стрельбе в Баку выступит 31 азербайджанский спортсмен, в том числе молодежь.

Как сообщает Report, об этом заявила вице-президент Национального олимпийского комитета и Федерации стрельбы Азербайджана Земфира Мефтахетдинова.

Она отметила, что молодые азербайджанские стрелки были награждены медалями на ряде турниров: "Наши спортсмены будут выступать во всех видах. Они, как и все, хотят быть первыми. Для наших стрелков созданы все условия".

Церемония открытия чемпионата мира по стрельбе состоится сегодня. Соревнование завершится 1 сентября.