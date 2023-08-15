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Земфира Мефтахетдинова: На чемпионате мира выступят более 30 азербайджанских спортсменов

Земфира Мефтахетдинова: На чемпионате мира выступят более 30 азербайджанских спортсменов На чемпионате мира по стрельбе в Баку выступит 31 азербайджанский спортсмен, в том числе молодежь.
Индивидуальные
15 августа 2023 г. 14:42
Земфира Мефтахетдинова: На чемпионате мира выступят более 30 азербайджанских спортсменов

На чемпионате мира по стрельбе в Баку выступит 31 азербайджанский спортсмен, в том числе молодежь.

Как сообщает Report, об этом заявила вице-президент Национального олимпийского комитета и Федерации стрельбы Азербайджана Земфира Мефтахетдинова.

Она отметила, что молодые азербайджанские стрелки были награждены медалями на ряде турниров: "Наши спортсмены будут выступать во всех видах. Они, как и все, хотят быть первыми. Для наших стрелков созданы все условия".

Церемония открытия чемпионата мира по стрельбе состоится сегодня. Соревнование завершится 1 сентября.

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Версия на азербайджанском языке Zemfira Meftahətdinova: “Dünya çempionatında 31 idmançımız mübarizə aparacaq”

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