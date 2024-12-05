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На чемпионате мира выступят 15 шахматистов из Азербайджана

На чемпионате мира выступят 15 шахматистов из Азербайджана 16:19
Индивидуальные
5 декабря 2024 г. 16:33
На чемпионате мира выступят 15 шахматистов из Азербайджана

На чемпионате мира по рапиду и блицу, который пройдет в Нью-Йорке (США) 26-31 декабря, примут участие 15 шахматистов из Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом сообщает официальный сайт турнира.

Среди мужчин выступят Шахрияр Мамедьяров, Эльтадж Сафарли, Айдын Сулейманлы, Васиф Дурарбейли, Мухаммед Мурадлы, Вугар Расулов, Рeад Самедов и Вугар Манафов.

Среди женщин за победу поборются Гюнай Мамедзаде, Гюльнар Мамедова, Ханым Баладжаева, Ульвия Фаталиева, Говхар Бейдуллаева, Зейнаб Мамедьярова и Тюркан Мамедьярова.

Отметим, что для участия в чемпионате мира зарегистрировались 300 шахматистов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın 15 şahmatçısı dünya çempionatında mübarizə aparacaq

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