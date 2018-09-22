Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ На чемпионате мира в Баку сегодня на татами выйдут еще 3 азербайджанских дзюдоиста.

Как сообщает Report, в весовой категории 73 кг среди мужчин выступят чемпионы Европы Рустам Оруджев и Гидаят Гейдаров. Они начнут борьбу с 1/32 финала. Первым соперником 27-летнего Оруджева станет египтянин Мохамед Мохельдин. 21-летний Гейдаров сразится с иракцем Сажжадом Сехеном.

В женских соревнованиях в весовой категории 57 кг выступит Мунхцедев Ичинхорлу. В 1/32 финала она встретится с немкой Амелией Столл.

Первые встречи начнутся в 10:00. Встречи за медали пройдут в 16:00.

Чемпионат мира

57 кг

1/32 финала. Мунхцедев Ичинхорлу - Амелия Столл (Германия)

73 кг

1/32 финала. Рустам Оруджев - Мохамед Мохельдин (Египет)

1/32 финала. Гидаят Гейдаров - Сажжад Сехен (Ирак)

Отметим, что в первые два дня соревнований среди азербайджанских дзюдоистов самый высокий результат показал Керамет Гусейнов. В весовой категории 60 кг 20-летний спортсмен занял 5 место.