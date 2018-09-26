На чемпионате мира по дзюдо завершилась индивидуальная борьба - ФОТО

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ На продолжающемся в Баку чемпионате мира по дзюдо завершилась индивидуальная борьба.
Как сообщает Report, в седьмой день соревнований стали известны победители в женской борьбе в весовой категории +78 кг и в мужской борьбе в весовой категории +100 кг.
В женской борьбе в финале японка Сара Асахина стала чемпионкой, обыграв Идалис Ортис из Кубы. Турецкая спортсменка Кайра Саит и Лариса Черич из Боснии и Герцеговины стали бронзовыми призерами.
В мужской борьбе обладателем золотой медали стал грузинский дзюдоист Гурам Тушишвили. В финале он обыграл представителя Азербайджана Ушанги Кокаури. Обладателями бронзовой медали стали японец Хисаеши Харашава и Улзибаяр Дуренбаяр из Монголии.
В мужских соревнованиях медали победителям вручил президент Федерации дзюдо Азербайджана, член Исполнительного комитета Международной федерации дзюдо Ровнаг Абдуллаев.
Отметим, что чемпионат мира завершится 27 сентября смешанными командными соревнованиями.
Фото: Фири Салим
Təbriz QuliyevАвтор новости