На чемпионате мира по дзюдо завершилась индивидуальная борьба - ФОТО

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Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ На продолжающемся в Баку чемпионате мира по дзюдо завершилась индивидуальная борьба.

Как сообщает Report, в седьмой день соревнований стали известны победители в женской борьбе в весовой категории +78 кг и в мужской борьбе в весовой категории +100 кг.

В женской борьбе в финале японка Сара Асахина стала чемпионкой, обыграв Идалис Ортис из Кубы. Турецкая спортсменка Кайра Саит и Лариса Черич из Боснии и Герцеговины стали бронзовыми призерами.

В мужской борьбе обладателем золотой медали стал грузинский дзюдоист Гурам Тушишвили. В финале он обыграл представителя Азербайджана Ушанги Кокаури. Обладателями бронзовой медали стали японец Хисаеши Харашава и Улзибаяр Дуренбаяр из Монголии.

В мужских соревнованиях медали победителям вручил президент Федерации дзюдо Азербайджана, член Исполнительного комитета Международной федерации дзюдо Ровнаг Абдуллаев.

Отметим, что чемпионат мира завершится 27 сентября смешанными командными соревнованиями.

Фото: Фири Салим