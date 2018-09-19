На чемпионате мира по дзюдо в Баку Корея выступит как единая команда - ОФИЦИАЛЬНО

© Report/ Firi Salim https://report.az/storage/news/7d721fc885807c989008748df02791d7/0f3d9460-d17d-4baf-aba2-6ea005e288ff_292.jpg

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Состоялась церемония жеребьевки организуемого в Баку чемпионата мира по дзюдо.

Как сообщает Report, в мероприятия в Hilton Hotel приняли участие президент Международной федерации дзюдо (IJF) Мариус Визер, вице-президент структуры Сергей Соловейчик, спортивный директор Владимир Барта, вице-президент Федерации дзюдо Азербайджана Эльнур Мамедли, генсек структуры Эльмар Бабанлы, представители стран-участников и др.

Сначала был продемонстрирован подготовленный IJF видеоролик о предстоящем в Баку соревновании.

После, поприветствовавший гостей М.Визер поблагодарил Федерацию дзюдо Азербайджана за прекрасную организацию.

С.Соловейчик также выразил удовлетворение организацией: "Я благодарен президенту Федерации дзюдо Азербайджана Ровнагу Абдуллаеву за прекрасную организацию. Все на очень высоком уровне".

Э.Бабанлы в своем выступлении сказал, что чемпионат мира по дзюдо для Азербайджана не просто соревнование, но и история.

После посредством компьютера был брошен жребий чемпионата мира с участием 460 мужчин и 298 женщин-дзюдоисток.

Согласно жеребьевке, в смешанных командных соревнованиях будут бороться 19 стран. Первым соперником Азербайджана станет сборная Австрии. Если сборная одолеет соперника, в следующем раунде встретится с победителем пары Япония – Монголия. Кроме того, Южная Корея и Корейская Народно-Демократическая Республика будут бороться как единая команда. К индивидуальным соревнованиям это не относится.