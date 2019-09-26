На чемпионате мира азербайджанский дзюдоист одолел армянина иппоном

Юный азербайджанский дзюдоист Кямран Сулейманов на проходящем в казахстанском городе Алматы чемпионате мира подержал победу над армянским соперником.

Как передает Report, в 1/8 финала в весовой категории 60 кг Сулейманов нанес поражение Степе Дарбиняну. Основное время, в течение которого победитель не определился, запомнился травмой головы азербайджанского спортсмена. Сулейманов продолжил встречу с перевязанной головой. В борьбе за "золотое очко" он одолел Дарбиняна иппоном и вышел в 1/4 финала.

Такого же результата в той же весовой категории добился Туран Байрамов, победивший на проведенном в Баку Юношеском летнем европейском олимпийском фестивале. Байрамов и Сулейманов в 1/4 финала встретятся с казахскими дзюдоистами с Нурсултаном Зайзагалиевым и Марленом Адиллем соответственно.