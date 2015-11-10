На чемпионате мира Азербайджан представят 8 самбистов

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Обнародован состав азербайджанской национальной команды на чемпионат мира по самбо, который стартует 12 ноября в марокканском городе Касабланка.

Как сообщает Report, в мундиале под руководством главного тренера Ягуба Абдуллаева будут бороться 8 спортсменов.

В состав команды вошли Насими Умбаев (52 кг), Мехман Халилов (57 кг), Джавидан Гараев (62 кг), Эмиль Гасанов (68 кг), Амиль Гасымов (74 кг), Назир Алисултанов (90 кг), Низами Мамедов (100 кг) и Фарид Юсифов (57 кг). Из них Амиль Гасымов является серебряным призером I Европейских игр "Баку-2015".

Отметим, что чемпионат мира завершится 16 ноября.