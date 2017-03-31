На чемпионате Европы женщины-борцы Азербайджана завоевали 1 серебряную, 1 бронзовую медаль

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ В четвертый день проходящего в венгерском городе Сомбатели чемпионата Европы среди борцов в возрасте до 23 лет подытожилась борьба среди женщин-борцов.

Как сообщает Report, азербайджанские спортсменки подытожили день 1 серебряной и 1 бронзовой медалью. Титула вице-чемпион Европы была удостоена Лейла Гурбанова, ведущая борьбу в весовой категории 53 кг.

Л.Гурбанова прошла в финал, одержав победу над соперницами из Германии, Польши и Молдовы. В решающем поединке она обыграла украинскую соперницу и завоевала серебро.

Хотя в весовой категории 58 кг Алена Колесник одержала безоговорочную победу над соперницами из России и Польши, в полуфинале она проиграла украинке.

Однако, в поединке за бронзовую медаль А.Колесник обыграла французскую соперницу и получила место на почетном пьедестале.

Отметим, что в первые 3 дня чемпионата Европы азербайджанские спортсмены по вольной борьбе в целом завоевали 2 золотые и 3 бронзовые медали.

В первый день соревнований Теймур Мамедов (65 кг) завоевал золотую, Исмаил Абдуллаев (74 кг) - бронзовую медаль.

На следующий день Гаджимурад Омаров (70 кг) стал обладателем золотой, Али Рагимзаде (61 кг) и Кянан Алиев (86 кг) - бронзовой медали.

Участницы третьего дня соревнований (4 женщин-борца) не смогли возвыситься до почетного пьедестала.