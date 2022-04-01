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На чемпионате Европы между азербайджанским и армянским борцами произошел инцидент

На чемпионате Европы между азербайджанским и армянским борцами произошел инцидент На проходящем в столице Венгрии Будапеште чемпионате Европы произошел инцидент между азербайджанским борцом греко-римского стиля Талехом Мамедовым и представителем Армении Грачья Погосяном.
Индивидуальные
1 апреля 2022 г. 20:01
На чемпионате Европы между азербайджанским и армянским борцами произошел инцидент

На проходящем в столице Венгрии Будапеште чемпионате Европы произошел инцидент между азербайджанским борцом греко-римского стиля Талехом Мамедовым и представителем Армении Грачья Погосяном.

Как сообщает Report, не сумевший смириться с поражением армянский спортсмен толкнул и ударил Мамедова по лицу.

Хотя азербайджанский борец хотел дать ответ сопернику, судья предотвратил разрастание инцидента.

Отметим, что победивший Грачья Погосяна со счетом 3:1 Талех Мамедов вышел в финал. В борьбе за золотую медаль азербайджанский спортсмен встретится с грузином Лери Абдуладзе.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Ermənistan güləşçiləri arasında insident baş verib

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