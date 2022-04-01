На чемпионате Европы между азербайджанским и армянским борцами произошел инцидент

На проходящем в столице Венгрии Будапеште чемпионате Европы произошел инцидент между азербайджанским борцом греко-римского стиля Талехом Мамедовым и представителем Армении Грачья Погосяном.

На проходящем в столице Венгрии Будапеште чемпионате Европы произошел инцидент между азербайджанским борцом греко-римского стиля Талехом Мамедовым и представителем Армении Грачья Погосяном.

Как сообщает Report, не сумевший смириться с поражением армянский спортсмен толкнул и ударил Мамедова по лицу.

Хотя азербайджанский борец хотел дать ответ сопернику, судья предотвратил разрастание инцидента.

Отметим, что победивший Грачья Погосяна со счетом 3:1 Талех Мамедов вышел в финал. В борьбе за золотую медаль азербайджанский спортсмен встретится с грузином Лери Абдуладзе.