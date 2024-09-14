На чемпионате Азербайджана по тяжелой атлетике завершились женские выступления

В Центре тяжелой атлетики в поселке Шувелян Хазарского района Баку 14-15 сентября проходит молодежное первенство Азербайджана и чемпионат страны среди взрослых по тяжелой атлетике.

В Центре тяжелой атлетики в поселке Шувелян Хазарского района Баку 14-15 сентября проходит молодежное первенство Азербайджана и чемпионат страны среди взрослых по тяжелой атлетике.

Как сообщает Report , в соревнованиях, организованных Министерством молодежи и спорта совместно с Федерацией тяжелой атлетики, принимают участие около 100 атлетов со всех регионов страны.

Первыми на помост вышли женщины. По итогам выступлений определились победители соревнований как среди молодежи, так и взрослых.

Самира Рзаева (45 кг), Айдан Рзаева (49 кг), Сельджан Гараева (55 кг), Фазиля Иманова (64 кг), Нигяр Алиева (71 кг), Арзу Гадимова (76 кг), Рахиля Гусейнзаде (81 кг) и Мяляк Гусейнли (87 кг) взяли золото как в соревнованиях среди молодежи, так и взрослых, Лала Азизли (59 кг) оказалась первой в своей весовой категории среди взрослых, а Милена Гусейнли (59 кг) - среди молодежи.