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На чемпионате Азербайджана по тяжелой атлетике завершились женские выступления

На чемпионате Азербайджана по тяжелой атлетике завершились женские выступления В Центре тяжелой атлетики в поселке Шувелян Хазарского района Баку 14-15 сентября проходит молодежное первенство Азербайджана и чемпионат страны среди взрослых по тяжелой атлетике.
Индивидуальные
14 сентября 2024 г. 19:59
На чемпионате Азербайджана по тяжелой атлетике завершились женские выступления

В Центре тяжелой атлетики в поселке Шувелян Хазарского района Баку 14-15 сентября проходит молодежное первенство Азербайджана и чемпионат страны среди взрослых по тяжелой атлетике.

Как сообщает Report, в соревнованиях, организованных Министерством молодежи и спорта совместно с Федерацией тяжелой атлетики, принимают участие около 100 атлетов со всех регионов страны.

Первыми на помост вышли женщины. По итогам выступлений определились победители соревнований как среди молодежи, так и взрослых.

Самира Рзаева (45 кг), Айдан Рзаева (49 кг), Сельджан Гараева (55 кг), Фазиля Иманова (64 кг), Нигяр Алиева (71 кг), Арзу Гадимова (76 кг), Рахиля Гусейнзаде (81 кг) и Мяляк Гусейнли (87 кг) взяли золото как в соревнованиях среди молодежи, так и взрослых, Лала Азизли (59 кг) оказалась первой в своей весовой категории среди взрослых, а Милена Гусейнли (59 кг) - среди молодежи.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAğırlıqqaldırma üzrə Azərbaycan çempionatında qadınların mübarizəsi başa çatıb

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