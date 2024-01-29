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На чемпионате Азербайджана по борьбе U-20 определились призеры в пяти весовых категориях

На чемпионате Азербайджана по борьбе U-20 определились призеры в пяти весовых категориях Стартовал чемпионат Азербайджана до 20 лет по вольной и греко-римской борьбе.
Индивидуальные
29 января 2024 г. 20:45
На чемпионате Азербайджана по борьбе U-20 определились призеры в пяти весовых категориях

Стартовал чемпионат Азербайджана до 20 лет по вольной и греко-римской борьбе.

Как сообщили Report в Федерации, сегодня определились призеры в пяти весовых категориях по вольной борьбе.

57 кг
1. В.Багиров (Гянджа)
2. Э.Агаев (Тяхсиль)
3. З.Мамедов (Нефтчи), Б.Вердиев (Гянджа,”Нефтчи")

65 кг
1. M.Вердиев (Гянджа,”Нефтчи")
2. A.Абдуллазаде (Гёйгёль, “Нефтчи”)
3. И.Исаев (Нефтчи), Н.Агазаде (Бейлаган)

74 кг
1. А.Ахмедли (Зенит)
2. Г.Абаев (ФБА)
3. A.Новрузов (МВД), В.Алиев (Нефтчи)

86 кг
1. С.Мустафазаде (Имишли)
2. M.Магомедов (ФБА)
3. T.Байрамов (Шамахы), А.Шамиров (ФБА)

97 кг
1. X.Карсанов (ФБА)
2. Р.Мусаев (Олимпспорт)
3. Э.Масталиев (Джалилабад), И.Гусейнов (Карабах)

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Версия на азербайджанском языке ФотоGüləş üzrə U-20 Azərbaycan çempionatında 5 çəkidə mükafatçılar müəyyənləşib

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