На чемпионате Азербайджана по борьбе U-20 определились призеры в пяти весовых категориях

На чемпионате Азербайджана по борьбе U-20 определились призеры в пяти весовых категориях

Стартовал чемпионат Азербайджана до 20 лет по вольной и греко-римской борьбе.

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