На Чемпионате Азербайджана по боксу произошел скандал - ВИДЕО

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Аннулированы результаты встречи 1/4 финала в весовой категории 64 кг между Эльмеддином Исмаиловым и Ихтияром Газыбековым на Чемпионате Азербайджана по боксу.

Об этом Report сообщил Э.Исмаилов.

Спортсмен заявил, что несмотря на победу на встрече с Газыбековым, на следующий день решение было изменено.

Недовольный Э.Исмаилов считает, что по отношению к нему поступили несправедливо: "Я родом из Ходжалы. Вырос в бедной семье. А дядя Ихтияра Газыбекова Эльдар Газыбеков является начальником полиции. Это несправедливо. Хотя на глазах у всех я одержал победу, решение изменили. Мы пожаловались, однако это не помогло".

Комментируя вопрос, генсек Федерации бокса Азербайджана Наги Сафаров заявил, что в изменении на следующий день имени победителя нет ничего сверхъестественного: "Согласно новым правилам Международной федерации бокса (AİBA), после встречи в 1/4 финала Газыбеков написал письмо с протестом. На следующий день специалисты просмотрели видеокадры, и изменили решение судьи: "Это не первый случай на чемпионате Азербайджана. Изменены результаты еще 3 боев".

Отметим, что Эльдар Газыбеков является начальником 28-го отделения полиции Ясамальского РУП.